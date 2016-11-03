Москва, 4 ноября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Ещё одна станция Московского центрального кольца — «Зорге» — открывается утром в пятницу, 4 ноября. Как сообщили в пресс-службе МЦК, станция начала работать для пассажиров с 5:30 мск.

Рихард Зорге

В департаменте транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы омтечают, что новая станция призвана повысить транспортную доступность столичных районов Хорошево и Хорошево-Мневники. Она рассчитана на пассажиропоток до 3,5 тысяч человек в сутки.

Станция «Зорге» станет 30-й станцией МЦК из запланированных 31. Последняя станция — «Панфиловская» — должна быть открыта до конца ноября.

Станция «Зорге» названа так по проходящей в непосредственной близости улице Зорге, которая увековечила память выдающегося советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге (Сабунчи, Бакинская губерния, Россия, 1895 — 1944, Токио, Япония), во время Великой Отечественной войны работавшего на СССР в Японии, разоблачённого и казнённого там. Считается, что Рихард Зорге одним из немногих советских разведчиков точно предупредил о начале войны Германии против СССР 22 июня 1941 года.

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