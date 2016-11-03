Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Представитель России в Организации объединенных наций выступил с критикой решения Генерального секретаря Пан Ги Муна уволить главу миротворческой миссии в Южном Судане (МООНЮС), сообщает Associated Press 4 ноября.

antheap Житель Южного Судана

Петр Ильичев, заместитель постоянного представителя РФ в ООН Виталия Чуркина, заявил, что Россия «считает преждевременным» решение об увольнении главы МООНЮС генерал-лейтенанта из Кении Джонсона Ондиеки. По словам Ильичева, миссия в беспокойном регионе оказалась"без руководства» и «в руинах», кроме того, значительная часть контингента, отряды из Кении, уже готовятся покинуть ряды МООНЮС.

Также решение об увольнении главы миротворцев в Судане осудил представитель Кении в ООН. По словам посла от африканской страны Мачария Камау, генерал Ондиеки, назначенный руководителем миссии всего за три недели до резни в Джубе, оказался «козлом отпущения», и не может нести всю ответственность за провальную работу ООН в Южном Судане.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября генсек ООН Пан Ги Мун уволил главу миротворческого контингента международной организации в Южном Судане Джонсона Могоа Кимани Ондиеки. Поводом для увольнения стали результаты расследования, согласно которым подразделения миротворцев в Джубе «из-за отсутствия надлежащего руководства, планирования и отсутствия взаимодействия между различными компонентами Миссии не смогли эффективно отреагировать на насилие».

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Резня в столице Южного Судана, Джубе, которая стала причиной срыва хрупкого перемирия в непризнанной республике, произошла в июле месяце. Жертвами столкновений между армией президента Сальвы Киира и повстанцами Рика Мачара за несколько дней стали не менее 300 боевиков с обеих сторон, число мирных жителей, погибших в результате уличного насилия, так и не посчитано. Особое внимание мирового сообщества к произошедшему связано с тем, что в республике были размещены 13 тысяч бойцов МООНЮС, в чьи функции входит предотвращение подобных конфликтов.