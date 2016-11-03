Вашингтон, 4 ноября, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Госдепартамент США готов выделить $900 тысяч на разминирование территорий Донбасса. Программа соответствующего гранта опубликована на правительственном портале раскрытия информации о соискателях финансовой господдержки, передаёт телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что посеешь

Согласно документу, до 11 ноября 2016 года Бюро по военно-политическим вопросам Америки и Центр по уничтожению оружия, входящие в состав Госдепартамента, должны найти организацию-исполнителя, которая начнёт обезвреживать взрывные устройства на территории Донбасса.

Сообщается, что все действия организации, которая получит средства на реализацию проекта, должны будут согласовываться непосредственно с Пентагоном. «НКО должна будет подготовить план привлечения украинских должностных лиц или учреждений», чтобы договориться о разминировании территорий с Донецкой и Луганской народными республиками, говорится в техническом задании.

Как передавало ИА REGNUM, в марте этого года на встрече трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине было заключено соглашение о разминировании территорий. Позднее представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, заявлял, что процесс разминирования идёт крайне медленно, а противоборствующие стороны минируют всё новые территории. В Генштабе ВСУ заявили, что на мероприятия по полному разминированию территории конфликта может уйти до 20 лет.