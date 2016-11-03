Москва, 4 ноября, 2016, 00:57 — ИА Регнум. В Росавиации не подтвердили информацию о том, что сближение двух пассажирских самолётов Boeing в небе над Ивановской областью могло привести к их столкновению, передаёт телеканал «Звезда».

ERIC SALARD Самолет авиакомпании Pegasus Airlines

Как заявил официальный представитель ведомства Сергей Извольский, «никакой угрозы столкновения самолётов не было». «Информация о том, что опасное сближение могло привести к авиационному происшествию, не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 3 ноября появилась информация, что самолёт Boeing-737−800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Москва, совершил несанкционированное диспетчером снижение с высоты 3650 метров до 3550 метров и прошёл на опасном расстоянии от самолёта Boeing-737−500 компании «ЮТэйр», летевшего рейсом Москва-Грозный, и набиравшего высоту до своего эшелона.

В СМИ сообщалось, что произошедшее срабатывание бортовых систем позволило избежать столкновения и расхождение двух воздушных судов закончилось благополучно.