Вашингтон, 4 ноября, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Интернет-ресурс WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных писем главы избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты. Об этом сообщается в микроблоге организации в Twitter.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Очередную, уже 28-ю по счёту, публикацию в WikiLeaks назвали «спецвыпуском». Новые письма касаются ФБР и Минюста США, а также помощницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин.

Как сообщало ИА REGNUM, публикацию электронной переписки Джона Подесты WikiLeaks начал 8 октября. В уже опубликованных письмах речь идёт, в частности, о ядерной энергетике, пожертвованиях в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых, интересах Турции в Сирии, обсуждается тактика предвыборной кампании Хиллари Клинтон и бывшие сексуальные похождения Билла Клинтона.

В конце октября WikiLeaks также начал публикацию переписки Джона Подесты с Бараком Обамой. Наданный момент опубликованы письма, относящиеся к периоду президентской кампании 2008 года в США, по итогам которой Барак Обама был избран на пост главы государства.

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