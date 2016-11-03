Триполи, 4 ноября, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Не менее 240 мигрантов, направлявшихся из Ливии в Италию, утонуло у африканского берега за прошедшие 48 часов, сообщает Reuters 4 ноября.

По информации миграционного агентства ООН, инциденты произошли из-за плохих погодных условий — несколько резиновых лодок, переполненных беженцами, перевернулись, службе береговой охраны не удалось вовремя оказать помощь большей части людей, оказавшихся в открытом море.

Верховный комиссар Организации объединенных наций по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что он «глубоко опечален еще одной трагедией», и напомнил, что «многие жизни можно было бы спасти», если бы европейские страны «добровольно принимали больше беженцев», а не вынуждали их «рисковать жизнью».

Число мигрантов, прибывших в Италию по Центрально-средиземноморскому маршруту в октябре месяце, составило 27 тыс. 388 человек, общее число беженцев из Африки, добравшихся до итальянского берега с начала года, составляет уже 158 тыс. человек. За этот срок в Средиземном море погибло 4220 мигрантов, что уже превысило число смертей в 2015 году, за который на маршруте из Ливии в Италию погибло 3777 беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября глава миссии ООН в Ливии Мартин Коблер сообщал, что на африканском берегу примерно 235 тыс. мигрантов «ожидают своей очереди» и ищут способ переправиться в Италию.