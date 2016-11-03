Вашингтон, 4 ноября, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама принял решение о продлении режима санкций в отношении Ирана, который был введён в 1979 году, ещё на один год, сообщает пресс-служба Белого дома.

ИА REGNUM

«Наши отношения с Ираном ещё не вернулись в нормальное русло… По этой причине я счёл необходимым продлить режим национального чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный распоряжением 12 170 от 14 ноября 1979 года», — говорится в сообщении от имени президента США.

Как передавало ИА REGNUM, в начале октября власти Соединённых Штатов продолжили смягчение санкций в отношении Ирана. В частности, Минфин США упростил иранским компаниям ведение бизнеса на американской территории, а Минюст снял запрет на некоторые долларовые операции. Также Вашингтон позволил иранским компаниям вести дела с офшорными банковскими учреждениями, при условии, что они не касаются Минфина США.

Напомним, что договорённость о снятии американских санкций с Ирана была достигнута после соглашения по иранской ядерной программе. Между тем Вашингтон не спешит полностьюотменять все санкционные меры. Тегеран уже неоднократно заявлял, что США нарушают свою часть сделки.