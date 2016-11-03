Хельсинки, 4 ноября, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Российская сборная по хоккею в стартовом матче Кубка Карьяла 3 ноября обыграла сборную Финляндии со счетом 5:1, сообщает «Р-Спорт».

Fhr.ru Сборная России по хоккею

Матч проходил в Хельсинки. Игроки российской команды дружно отметили надежные действия своего голкипера Ильи Сорокина, придавшего нашим хоккеистам уверенность, переросшую в неудержимый напор.

Стоит отметить, что средний возраст игроков сборной России по хоккею на этом турнире равен 22,4 года, а для некоторых из них этот матч стал дебютом на соревнованиях такого уровня.

В первом периоде дебютант российской сборной Анатолий Голышев, впоследствии признанный лучшим игроком матча, открыл счет, однако Аалтонен после перерыва сравнял его. Но в третьем периоде российские хоккеисты разошлись так, что буквально расстреляли ворота соперника, забив сразу четыре шайбы. Отличились Светлаков, Голышев, Гусев и Ткачев. Последние две шайбы были забиты в пустые ворота финнов, поменявших вратаря на дополнительного полевого игрока.

Российская сборная в своем следующем матче турнира на Кубок Карьяла 5 ноября сыграет со сборной Швеции.