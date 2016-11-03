Лондон, 3 ноября, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Посольство России направило в МИД Великобритании ноту, выражающую обеспокоенность нежеланием британских властей обеспечить безопасность российской дипмиссии и нормальные условия для работы, сообщается в заявлении посольства.

Флаг России

Уточняется, что 3 ноября группа демонстрантов в ходе акции протеста заблокировала вход в консульский отдел российского посольства, завалив его частями от манекенов. Кроме того, некоторые участники акции приковали себя наручниками к входу в дипломатическое учреждение. В результате этих действий посетители и сотрудники посольства не могли пройти в здание, безопасность российской дипмиссии подверглась реальной угрозе. Полиция не делала никаких попыток пресечь провокационные и хулиганские действия и ограничилась безучастным наблюдением.

Кроме того, в это же время телефонные линии российского посольства были заблокированы валом «пустых» звонков».

Все это создает впечатление тщательного планирования акции на фоне недавних призывов в британском парламенте министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона организовать протесты у российского посольства в Лондоне.

Российские дипломаты подчеркнули, что акция, проведенная 3 ноября, сопровождается «оголтелой русофобской кампанией в британских СМИ, вдохновляемой неоднократными антироссийскими высказываниями официальных британских лиц».

Реакция МИД Великобритании на эту ноту пока неизвестна.