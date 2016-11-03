Казань, 3 ноября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. ПАО «Татнефть» в 2017 году планирует получить чистую прибыль в размере 84,2 млрд рублей. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности компании обсуждался в ходе заседания Совета директоров под председательством главы Татарии Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба «Татнефти».

Tatneft.ru «Татнефть»

Согласно стратегии развития компании, в следующем году планируется добыть 28,6 млн тонн нефти без учета дочерних структур.

Также планируется получить прибыль до налогообложения в размере 106,701 млрд рублей, чистая прибыль при этом составит 84,173 млрд рублей.

Напомним, в августе текущего года «Татнефть» утвердила стратегию развития компании до 2025 года. Согласно планам, к указанному времени добыча вырастет до 30,3 млн тонн, также увеличится мощность нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко» до 14 млн тонн. Инвестиции составят 675 млрд рублей, в том числе капвложения в разведку и добычу — 367 млрд рублей, в переработку — 232 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2015 года «Татнефть» увеличила добычу на 2,7% — до 26,9 млн тонн по сравнению с 2014 годом. В прошлом году на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» было переработано 9,25 млн тонн.

Чистая прибыль «Татнефти», относящаяся к акционерам, по МСФО по итогам 2015 года увеличилась по сравнению с 2014 годом на 5,8% — до 98,9 млрд рублей. Выручка компании выросла на 16% и составила 552,7 млрд рублей.

При этом чистая прибыль «Татнефти» за первое полугодие 2016 года упала на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48,5 млрд рублей.

«Татнефть» работает на территориях Татарии, Калмыкии, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей и Ненецкого автономного округа. Штаб-квартира компании находится в Альметьевске.

На долю компании приходится более 80% добычи нефти в Татарии и более 8% производства в России.