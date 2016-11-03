Берлин, 3 ноября, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Арестованный в Берлине подозреваемый в терроризме, по данным следствия, находился в контакте с членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, который был ответственным за нападения за рубежом, передаёт Die Welt.

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«Оттуда он должен бы получить разрешение оперативно планировать нападение на людей в Германии», — сказал федеральный генеральный прокурор.

Прокуратура в Карлсруэ запросила ордер на арест против человека у следственного судьи при Федеральном суде.