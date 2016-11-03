Берлин, 3 ноября, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Федеральный министр транспорта Германии Александр Добриндт полагается на скорейшую договорённость с Европейской комиссией по введению спорных дорожных сборов на легковые автомобили, передаёт Die Zeit.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер твердо привержен поиску решения, сказал немецкий министр. «Мы идём навстречу друг другу, и я крайне уверен, что соглашение с Еврокомиссией будет достигнуто в ноябре».