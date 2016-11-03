Вашингтон, 3 ноября, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Представители Министерства обороны России и Пентагона провели новое совещание по вопросам безопасности полетов в небе над Сирией, сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук в заявлении для прессы.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

По его словам, были обсуждены события, произошедшие с 22 сентября, касающиеся безопасности полетов над Сирией. Стороны подтвердили необходимость придерживаться меморандума о взаимопонимании во избежание случайностей и недоразумений, признав прошедшую дискуссию «конструктивной».

Подробностей состоявшейся дискуссии Кук не освещал. Перечисленные им участники совещания с американской стороны были традиционным составом делегаций Пентагона по этим вопросам. Представителей российской стороны Питер Кук не упоминал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция американской коалиции против террористов в Сирии началась ещё осенью 2014 года, однако до сих пор не принесла ощутимых результатов.

Российская военная операция началась 30 сентября 2015 года. Боевая авиация ВКС РФ осуществляет комплексную поддержку с воздуха сирийской сухопутной армии, которая смогла перейти в наступление против террористов. По данным Минобороны РФ за месяц военной операции ВКС РФ уничтожили до 40% инфраструктуры террористов в Сирии.