Киев, 3 ноября, 2016, 22:39 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images ВСУ

На Донетчине и Луганщине не прекращаются интенсивные перестрелки с применением РСЗО «Град», 152 мм и 122 мм артиллерии, танков, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 3 ноября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам заместителя начальника управления НМ ДНР Эдуарда Басурина, за прошедшие сутки украинские силовики 402 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Широкая Балка, Озеряновка, Зайцево, Ясиноватая, Жабичево, Ленинское, Коминтерново, Саханка и Донецк.

«По территории республики было выпущено 22 артиллерийских снаряда, из них 20 — калибра 152 мм, 260 мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, огонь велся с применением танков, гранатометов, БМП и различных видов стрелкового оружия… Наибольшее количество артиллерийских и минометных снарядов противником было выпущено по населенным пунктам юга республики. В результате обстрелов Коминтерново произошло возгорание кровли дома № 3 по улице Кирова. Также в результате минометного обстрела Петровского района Донецка повреждено три домостроения по улицам Горького и Шевченко», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать нахождение запрещенного Минскими договоренностями вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «Так, в районе населенного пункта Калиновка, 12 км от линии соприкосновения, отмечено местонахождение огневых позиций трех 122-мм САУ «Гвоздика» и шести танков», — уточнил Басурин.

По его словам, в селе Правдовка (Донетчина, под контролем ВСУ) бойцы националистического подразделения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят поиск среди мирного населения «днровцев» и информаторов армии ДНР. «Прибывшие туда 30 октября боевики «Правого сектора», как это уже ранее мною озвучено, в количестве более 100 человек проводят «зачистки» среди жителей, имеющих какое-либо отношение к ДНР. Они выгоняют людей на улицу и под угрозой расстрела заставляют кричать националистические лозунги. При этом на центральные улицы населенного пункта выставляют артиллерийские орудия и производят выстрелы, демонстрируя прямую угрозу местным жителями. Такого же рода выходки отмечены и в населенных пунктах Нелеповка и Ижевка, где подразделения 53 бригады, пытаясь скрыть тяжелое вооружение и бронетехнику, размещают ее во дворах местных жителей», — рассказал Басурин.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Андрей Марочко проинформировал, что командование ВСУ перебросило на Луганщину подразделения Нацгвардии и нацбатальонов «Правый сектор"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других.

«В населенный пункт Мироновка прибыло несколько групп подразделений из состава «Правого сектора». Также на позиции ВСУ у контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» прибыли военнослужащие роты специального назначения 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины. Вчерашний срыв отвода украинских силовиков в районе указанного населенного пункта связан с обострением недовольства местных жителей, протестующих против полицейского режима в Украине… В населенный пункт Лопаскино Славяносербского района прибыло подразделение из около 100 националистов батальона «Айдар». В район населенного пункта Крымское Славяносербского района прибыло подразделение украинского националистического батальона «Запорожская сечь». Известно, что личный состав этого батальона хорошо экипирован, имеет однообразную военную форму и стрелковое оружие иностранного производства, оснащен приборами ночного видения и тепловизорами. Для передвижения по местности подразделение использует внедорожники, обшитые металлическими листами и оснащенные крупнокалиберными пулеметами», — сказал Марочко.

По его словам, украинское командование направило в зону «АТО» комиссию для расследования случаев хищения и продажи горюче-смазочных материалов (ГСМ), вещевого имущества и продовольствия в подразделениях ВСУ. «В связи с участившимися нарушениями воинской дисциплины в ВСУ в ряд подразделений направлены проверки вышестоящих штабов. Стало известно, что в 3-й батальон 93-й бригады прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава», — добавил Марочко.

В то же время старший блокпоста Народной милиции на подступах к Станице Луганской Николай Кузьмин проинформировал, что подразделения ВСУ обстреляли ранее поврежденный мост, чтобы сорвать процесс подготовки к его ремонту.

«В 20.15 (2 ноября) начался обстрел блокпоста «Мост», который длился до 00.10. За это время было совершено около 30 выстрелов из (орудия боевой машины пехоты) БМП-1, 12 выстрелов из (ручного противотанкового гранатомета) РПГ-7, работали (автоматические станковые гранатометы) АГС, работали крупнокалиберные пулеметы. Были мины калибра 82 мм. Есть прямые попадания и множественные повреждения», — рассказал Кузьмин.

Последствия ночного обстрела блокпоста ЛНР у Станицы Луганской зафиксировали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В свою очередь, 3 ноября спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в Донбассе «в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения». «Инцидент произошел в Авдеевке в результате вражеского обстрела», — уточнил Мотузяник.

Он сообщил, что вчера в с. Крымское (Луганское направление) украинские войска подверглись мощным артобстрелам из артиллерии, минометов и РСЗО войск ЛНР. «С самого утра противник начал обстрелы из минометов, впоследствии задействовал и пушки. А после 22 часов, противник выпустил по нашим позициям полный боекомплект (30 реактивных снарядов) из установки «Град», а также еще 25 артснарядов. Вражеский огонь из вооружения калибра менее 100 мм велся из с. Сокольники», — добавил полковник.

При этом в Станице Луганской украинские войска четыре часа обстреливались минометами и бронетехникой. А в Новозвановке (Попаснянского района) украинские солдаты отбили нападение ДРГ ЛНР.

Мотузяник отметил, что на Донецком направлении традиционно мощные обстрелы идут в районе промзоны Авдеевки. «Тактика противника неизменна: мощные многочасовые минометные обстрелы сразу по нескольким нашим опорным пунктам. Количество выпущенных минометных мин превысило отметку «80», — рассказал военный.

По его словам, в Красногоровке, Гнутово и Широкино (Мариупольское направление) состоялся ряд мощных минометных обстрелов со стороны ВС ДНР. «Противник применял минометы в Тарамчуке и Талаковке, однако там это случалось реже. По нашим позициям было выпущено почти 200 мин. Вчера вечером в поселке Виноградное в результате вражеского обстрела повреждены четыре жилых дома и газопровод, из-за чего без газоснабжения остались около 600 домов», — подчеркнул Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Отдел коммуникации полиции Донецкой области сообщил, что вчера в 23:30 был обстрелян поселок Виноградное (входит в состав Мариупольского горсовета). Сообщение об артобстреле поступило в Левобережное отделение полиции г. Мариуполя. «Зафиксировано повреждение газопровода по улице Советской, из-за чего без газоснабжения остались около 600 домов. Повреждено четыре жилых дома. Информации о жертвах среди местного населения нет. Обстоятельства происшествия уточняются. Полицейскими организован обход поселка, чтобы собрать максимальную информацию и задокументировать последствия обстрела. Предварительная правовая квалификация — ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В соцсетях жители Мариуполя жалуются, что прошлой ночью не могли уснуть из-за взрывов и ответной канонады ВСУ. Особенно отчетливо были слышны звуки обстрела в районе мкрн. «Восточный» и пр. Ленинградского.

Напомним, в сентябре в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).