Анкара, 3 ноября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Минск, где 11 ноября вместе с Александром Лукашенко примет участие в торжественном открытии Соборной мечети, сообщает пресс-служба премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган, 13 апреля 2016 года

Согласно официальному сообщению, помимо президентов и министров, а также других официальных лиц Турции и Белоруссии, участие в церемонии примут «представители религий из стран Евразии».

Отметим, что Лукашенко неоднократно приглашал Эрдогана посетить Белоруссию и сам неоднократно бывал в Анкаре и Стамбуле. Планировавшийся на июль визит Эрдогана был отменён в связи с мятежом в Турции сторонников скрывающегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Александр Лукашенко направил в Турцию своего помощника по идеологии Всеволода Янчевского, который провёл переговоры, согласно официальному сообщению, на тему инвестиций и встретился, в частности с главным экономическим советником турецкого президента Джемилем Эртемом. Также на ноябрь запланирована личная встреча Лукашенко с ещё одним союзником Анкары и «восточным партнёром» ЕС — президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.