Иваново, 3 ноября, 2016, 22:09 — ИА Регнум. Два пассажирских «Боинга» разошлись на опасном расстоянии друг от друга над городом Иваново, сообщает НТВ.

ERIC SALARD Самолет авиакомпании Pegasus Airlines

По предварительным данным, в результате несанкционированного диспетчером снижения пассажирского самолета Boeing-737−800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего рейсом Стамбул-Москва, с высоты 3650 м до 3550 м, он прошел на опасном расстоянии от самолета Boeing-737−500 компании «ЮТэйр», летевшего рейсом Москва-Грозный, и набиравшего высоту до своего эшелона.

Произошедшее срабатывание бортовых систем позволило избежать столкновения и расхождение самолетов закончилось благополучно.

По факту произошедшего авиапроисшествия проводится служебное разбирательство.