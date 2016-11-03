Санкт-Петербург, 3 ноября, 2016, 22:08 — ИА Регнум. В санкт-петербургском аэропорту «Пулково» задержан советник генерального консульства Норвегии в Санкт-Петербурге Екатерина Глухова. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Stefan Krasowski Аэропорт «Пулково»

Сообщается, что советник генконсульства Норвегии Глухова была задержана по подозрению в хранении наркотиков. Задержание было произведено после анонимного звонка от мужчины в Пулковский отдел полиции.

Багаж Глуховой был досмотрен, но запрещенных веществ найдено не было. Была ли Глухова отпущена, неизвестно.

Генеральное консульство Норвегии никак не прокомментировало этот инцидент.