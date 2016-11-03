Москва, 3 ноября, 2016, 23:41 — ИА Регнум. В Москве состоялось официальное открытие первого круглогодичного колеса обозрения в парке «Сказка» на территории природно-исторического парка «Москворецкий». Как заявил корреспонденту ИА REGNUM гендиректор компании-проектировщика Юрий Дворецков, новая конструкция абсолютна безопасна и рассчитана по современным стандартам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колесо обозрения в Крылатском

Дарья Антонова ИА REGNUM Гендиректор компании-проектировщика Юрий Дворецков

По его словам, на выполнение работ по проектированию аттракциона было выделено 4−5 месяцев, тестирование началось осенью 2016 года. «Работы по проектированию самой конструкции осуществлялись в Подмосковье», — уточнил он. Высота колеса достигает 35,5 метров, а вес общей конструкции составляет порядка 70 тонн. В каждой кабинке, весом в одну тонну, одновременно могут умещаться 6 человек.

«Примечательно, что все закрытые кабинки, а их 18, оснащены отоплением, которые гарантируют положительную температуру от +5 до +10 градусов тепла внутри. В каждой кабине стоит печка мощностью суммарно 3 кВт. Это сделано, чтобы воздух все время циркулировал, и окна не запотевали. Летом будут работать кондиционеры, в кабинках будет комфортно», — сообщил Дворецков.

Проектировщик добавил, что главной особенностью колеса, установленного в парке «Сказка», является минимальное воздействие на окружающую среду, что достигается отсутствием фундамента. «Оно еще примечательно тем, что имеет привод, который обеспечивает достаточно устойчивую работу при плохой погоде», — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на Живописный мост с колеса обозрения

Круглогодичное экоколесо обозрения в парке «Сказка» является четвертым по счету в столице.

Напомним, парк отдыха «Сказка» был создан в Москве при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Официальное открытие парка состоялось в июне 2016 года.