Москва, 3 ноября, 2016, 21:59 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Москвы из анонимных источников поступила информация о минировании сразу нескольких объектов в столице. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Life.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

В столичные правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о минировании Кремля, Ярославского вокзала, посольства США, отделения ОВД на Ленинском проспекте, call-центра «Эко-мобайл» в ЗелАО и Курского вокзала.

Наряды экстренных служб отправлены по всем адресам для проверки информации о минировании. Принимаются меры для обеспечения безопасности жителей Москвы.