Киев, 3 ноября, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Ситуацию, сложившуюся вокруг мнимого телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, в Киеве считают провокацией и обещают провести комплексную проверку, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По ее словам, информация об этом курьезе, появившаяся в некоторых СМИ, в настоящее время проверяется украинской и киргизской сторонами, об этом договорились министры иностранных дел двух стран.

Напомним, ранее на официальном сайте президента Украины появилось сообщение о телефонном разговоре Порошенко с президентом Киргизии Атамбаевым на тему двухстороннего торгово-экономическое сотрудничества. Однако Бишкек официально опроверг факт подобной беседы, а заместитель руководителя аппарата президента Киргизии Сапар Исаков допустил, что подобные сообщения «могут быть розыгрышем».

Стоит отметить, что 3 ноября пресс-служба Петра Порошенко без объяснения причин удалила с официального сайта сообщение о телефонном разговоре с президентом Киргизии.