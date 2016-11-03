Москва, 3 ноября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») поставила в один ряд и назвала «извергами двадцатого столетия» Владимира Ленина, Адольфа Гитлера, Льва Троцкого и Мао Цзэдуна. Соответствующее заявление она опубликовала в своем LiveJournal сегодня, 3 октября.

Владислав Осипов ИА REGNUM Наталья Поклонская с иконой Николая II во время шествия «Бессмертного полка»

Поклонская написала пространный текст, посвященный Дню народного единства, который озаглавила: «Государь Николай II не нуждается в заступничестве, его прославил Сам Бог».

Рассуждая на религиозные темы, Поклонская так охарактеризовала последнего русского царя: «Парадоксально, но изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу двадцатого столетия к лику Святых».

Стоит отметить, что Поклонская давно является ярой поклонницей Николая II и не раз подвергалась критике за это. Дело в том, что Поклонская пытается напоминать о Николае II при любом удобном случае. Так, например, 9 мая во время шествия «Бессмертного полка», Поклонская прошла по улицам Севастополя с иконой Николая II. Это вызвало крайнее недоумение у общества, так как последний русский царь не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне.

Более того Николай II, мягко говоря, был крайне слабым монархом. Именно провалы его внутренней политики и привели к революционной ситуации в империи, а неудачная внешняя политика привела к поражению в Русско-Японской войне и к катастрофе Первой мировой. Тем не менее Поклонская продолжает упорствовать в своем заблуждении насчет Николая II.

Текст Поклонской, конечно же, вызвал общественный резонанс. Поклонская поспешила заявить, что она выражала свое личное мнение, и руководствуясь принципами свободы слова. «У нас же свобода слова. Это моё личное сугубо мнение, гражданская моя позиция. Я не представляю здесь общественное какое-то мнение», — сказала депутат. Она добавила, что своим текстом она не выражала позицию коллег по «Единой России».