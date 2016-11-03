Ереван, 3 ноября, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Без участия Нагорного Карабаха прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта невозможен, заявил сегодня, 3 ноября, журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. «Aрмянская сторона настаивает на участии Карабаха в переговорах также на этом этапе. Мы об этом говорим всегда.», — сказал Кочарян.

Photolure Шаварш Кочарян

«Армения никогда не может вести переговоры вместо Карабаха, говорить или приходить к соглашению вокруг территорий или других вопросов за него. И это прекрасно понимают сопредседатели. Недавно Попов (сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России — ИА REGNUM ) сказал, что без участия Карабаха достичь урегулирования невозможно. В качестве примера можно привести встречу в Казани, где предполагалось утверждение сторонами несколько измененного мадридского документа. Азербайджан своими предложениями сорвал утверждение. Если бы стороны приняли его, что бы за этим последовало?

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Стороны приступили бы к разработке мирного договора только в том случае, если бы документ принял и Карабах. Все очень четко. Об этом прямо и косвенно многократно заявляли сопредседатели. Когда речь пойдет уже о конкретном, предметном вопросе, участие Карабаха должно быть обязательным», — отметил Кочарян.

По словам Кочаряна, сохранение уровня напряженности на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск еще раз доказывает, что должны быть выполнены все достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности по Карабаху.

В ответ на замечание, что МИД Армении не выступает с жесткими заявлениями относительно ситуации на линии соприкосновения, Шаварш Кочарян сказал: «Знаете что? Стреляющего невозможно сдерживать словом. Слова звучат, но мы имеем дело с субъектом, который выбрал подобную политику».

На данном этапе замглавы МИД Армении отметил важность создания и внедрения механизмов укрепления режима перемирия, добавив, что для этого Армения использует все имеющиеся у нее рычаги.

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При этом Шаварш Кочарян констатировал, что сегодня каких-либо переговоров вокруг урегулирования карабахской проблемы, тем более вокруг статуса НКР не ведется. «На сегодняшний день не ведется переговоров вокруг урегулирования, для этого необходимо создать соответствующие условия», — сказал замглавы МИД Армении.

По его словам, в случае возобновления переговоров, они будут вестись вокруг мадридского документа, который 2 из 3 сторон конфликта — Армения и Азербайджан — приняли в качестве основы переговоров, Карабах не принимал.

Коснувшись возможного влияния международного признания НКР на переговорный процесс, замглавы МИД Армении отметил, что это даст дополнительные гарантии.