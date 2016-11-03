Москва, 3 ноября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. После недавних резонансных случаев проявления детской жестокости в отношении сверстников и животных в обществе активно обсуждается необходимость ужесточения мер ответственности за подобные поступки. Однако одним ужесточением наказания проблему не решить, отметили участники круглого стола.

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По мнению представителей «Единой России» и «Молодой Гвардии», подходить к решению проблемы необходимо комплексно, учитывая одновременно и фактор воспитания в семье, и влияние социальной среды, и работу с детьми психологов. По итогам круглого стола было принято решение о создании рабочей группы, основной задачей которой анализ общественных инициатив, направленных на борьбу с контентом со сценами насилия, а также разработка предложений для внесения изменений в Административный и Уголовный кодексы с целью решить проблему подросткового насилия.

Чтобы оценить масштаб проблемы, активисты «Молодой Гвардии» провели специальный мониторинг. Менее чем за сутки ими было найдено 219 ссылок на сцены с насилием над людьми и 49 ссылок — на насилие над животными. Причем основным трендом, отмечают молодогвардейцы, является распространением роликов с насилием над несовершеннолетними, а также над более взрослыми людьми — студентами первых курсов. Каждый из подобных роликов, констатируют в МГЕР, имеет множество просмотров.

На распространение материалов, содержащих насилие, непосредственным образом влияют социальные сети. Это первоисточник подобных роликов. Уже оттуда они идут дальше — в СМИ. Избавиться от них и, соответственно, перекрыть канал распространения такой информации, безусловно, важно, отметили участники круглого стола. Тем более, что блокировка видеороликов со сценами насилия сегодня фактически не действует, так как Роскомнадзор работает только с контентом, содержащим детскую порнографию или элементы экстремизма. Однако если говорить о решении проблемы подросткового насилия, то предусмотреть необходимо целый комплекс мер.

Так, руководитель партийного проекта «Детские сады — детям», депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия») отметила, что, анализируя ситуацию, необходимо учитывать фактор «пробелов в воспитании, недостатка полноценного внимания к таким детям со стороны родителей, педагогов и психологов».

По словам парламентария, нужно создать целую систему по профилактике детской жестокости в отношении и людей, и животных. «Мы считаем крайне важным, чтобы в каждой школе психологи и педагоги выявляли группы риска и проводили индивидуальную работу с детьми из этой категории. Мы должны понимать, что сегодня жестокость окружает детей и в телевизоре, в интернете, в соцсетях, в компьютерных играх. В итоге дети проецируют такое деструктивное поведение в школе, и в жизни», — сказала парламентарий.

Аршинова подчеркнула, что необходимо призвать руководителей школ по всей стране внимательно отнестись к этой работе. Тем более, что сегодня не во всех школах и детских садах есть штатные психологи. Парламентарий напомнила, что «Единая Россия» отстаивает необходимость обязательного их возврата. «Кроме того, мы считаем, что стопроцентное вовлечение детей в дополнительное образование позволит избежать проявления детской жестокости», — констатировала Аршинова и добавила, что «масштабная программа строительства школ, которую инициировала Партия «Единая Россия» должна снять проблему обучения детей в третью и вторую смены и даст возможность максимально вовлечь детей в позитивные образовательные практики.

Депутат Госдумы Артем Туров («Единая Россия») считает, что особую роль при борьбе с подобным контентом играют родители несовершеннолетних детей, ведь именно они закладывают в сознание ребенка картину мира. В этом смысле отдельное внимание надо уделить ответственности родителей за несовершеннолетних детей, считает парламентарий. «Мы посмотрим, как можно будет решить эту проблему. Все предложения, которые обсуждаются на круглом столе, достойны тщательно изучения», — сказал он.

По словам председателя координационного совета общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Дениса Давыдова, борьба со сценами насилия в социальных сетях, считает он, может стать одной из мер. «В этом смысле необходимо обсудить возможность внесения изменений в административное право, чтобы каждый человек понимал: он будет нести ответственность за распространение такого контента. Ролики со сценами насилия, «гуляющие» по социальным сетям, наносит моральный вред школьникам. Поэтому мы хотим начать бороться с их распространением с помощью административного права, публичного порицания, с помощью профилактических мероприятий в школах», — сказал Денис Давыдов.

Член Общественной палаты Павел Сычев согласился с ДенисомДавыдовым, подчеркнув, что только серьезное ужесточение наказания может стать сдерживающим фактором для людей, снимающих и распространяющих контент с насилием, а как следствие — может повлиять на минимизацию подростковой агрессии в целом. «Широкое распространение подобных роликов приводит к тому, что молодые люди, насмотревшись их, начинают подыгрывать и показывать, кто на что способен. Сцены с подобным насилием затем появляются в соцсетях, в инстаграме, они распространяются молниеносно по всему интернету, стимулируя молодых людей к еще большей жестокости», — сказал Павел Сычев.