Москва, 3 ноября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в российских театрах. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с главой Минкультуры Владимиром Мединским

Мединский рассказал Путину о наиболее крупных проектах программы государственной поддержки театральной инфраструктуры.

«В Петербурге крупнейший после «Мариинки» проект запущен — целый театральный квартал, Малый драмтеатр под руководством Льва Додина. Комплекс зданий, уже готов котлован, идут работы», — доложил Мединский.

Также он отметил, что в 2019 году должна открыться вторая сцена МХТ имени Чехова в Москве на Нагатинской.

Кроме того, Мединский рискнул пригласить Путина на открытие Малого театра.