Екатеринбург, 3 ноября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В общекомандном зачете первое место заняла команда госкорпорации «Росатом», второе место — сборная «Объединенной Авиастроительной Корпорации», а третье место — сборная корпорации «Ростех».

Worldskills.ru «Росатом» – абсолютный лидер чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech

«Росатом» завоевал 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, второй год подряд сделав госкорпорацию чемпионом соревнований WorldSkills Hi-Tech. Сборная «ОАК» завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, а команда «Ростеха» завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль в основных компетенциях чемпионата.

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев торжественно вручил команде-победителю кубок, созданный во время выполнения конкурсных заданий по «Изготовлению прототипов» на 3D-принтере. Медали на сцене победителям вручил и.о. Губернатора Свердловской области Алексей Орлов, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, технический директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Алексей Тымчиков, директор аналитического департамента Союза «Ворлдскиллс Россия» Екатерина Никул и участник программы WorldSkills Champions Trust из Индии Чираг Гоэль.

В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие 300 сотрудников из 100 ведущих компаний. Выступления молодых профессионалов по 27 компетенциям высокотехнологичного сектора промышленности оценивали 420 экспертов, в том числе международные специалисты из 20 стран мира.

Сотрудник корпорации «Росатом» Дмитрий Кучерявин из Ростовской области победил в номинации «Мастер развития промышленности 2016» III Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016, набрав наибольшее количество баллов в соревнованиях по «Сварочным технологиям» — 600 баллов. 27-летний участник команды корпорации получил 1 миллион рублей от Фонда развития промышленности в качестве главного приза чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2016. Премию победителю вручил заместитель директора Фонда развития промышленности при министерстве промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Вологодский.

В этом году также на чемпионате впервые объявлена специальная номинация для девушек: «Леди Профи WorldSkills Hi-Tech 2016». В этой номинации победила участница команды «Росатома» Анастасия Терехович. 20-летняя победительница соревнований в «Лабораторном химическом анализе» стала обладательницей смартфона последнего поколения.