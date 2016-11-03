Багдад, 3 ноября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. С начала наступления на Мосул из города убежали 20 700 человек, со ссылкой на ЮНИСЕФ передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Беженцы

Детский фонд ООН сообщает, что среди них 9 700 — это дети. В разговоре с семьями беженцев было выявлено, что многие дети получили травмы и нуждаются в психологической помощи.

Многие люди, бежавшие из Мосула, приходили в лагеря беженцев истощёнными и некоторые даже босиком.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало старт операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последнее с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака с населением больше одного миллиона человек. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.