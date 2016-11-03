Москва, 3 ноября, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками Форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в четверг, 3 ноября, напомнил, что в России учреждены государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, расширяется программа президентских грантов для НКО.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на форуме активных граждан «Сообщество»

«В этом году он в 4 раза больше, чем в 2012 году», — подчеркнул президент РФ.

По его словам, «создание условий для развития гражданского общества, некоммерческого сектора было и остается одним из безусловных приоритетов».

Владимир Путин отметил, что «особое значение имеет поддержка социально-ориентированных НКО, в том числе помогающих людям с ограниченными возможностями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, семьям с детьми-инвалидами».

Глава государства обратил внимание собравшихся на то, что на предыдущем аналогичном форуме прозвучало предложение о предоставлении преференций социально-ориентированным НКО, доказавшим эффективность своей работы.

«Эта тема потом нашла свое отражение и в Послании президента Федеральному Собранию, необходимые решения были приняты, внесены поправки в законодательство, устанавливающие для НКО особый правовой режим — режим исполнителей общественно полезных услуг», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что «определены 20 приоритетных направлений деятельности в этой сфере, правительство утвердило перечень таких услуг и критерии оценки их качества».

«В результате для НКО, получающих особый правовой статус, стали доступны финансовые ресурсы, которые выделяются государством на социальные цели, причем минимум на два года», — уточнил Владимир Путин.

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