Ереван, 3 ноября, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Ситуация, связанная с неопределенным статусом Карабаха, остается одним из актуальных вопросов в Армении и регионе в целом. Армянская сторона последовательно, в течение двух десятилетий добивается реализации права карабахцев на самоопределение. Азербайджан в этом вопросе занимает бескомпромиссную позицию.

Panorama.am Арам Саркисян

Как отметил в беседе с ИА REGNUM председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян, еще 1-го декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР принял постановление об объединении Карабаха с Арменией.

«Арцах, фактически, является частью Армении, как в историческом, так и правовом плане. Нагорный Карабах (или Нагорно-Карабахская автономная область) повел себя безупречно в правовом отношении. Он вышел из состава Азербайджана согласно закону от 3-го апреля 1990 года «О порядке выхода из состава СССР», и тем самым не нарушал территориальную целостность Азербайджанской Республики, потому что тогда автономиям было дано право путем референдума покидать те республики, которые выходили из состава СССР», — подчеркнул Саркисян.

По его словам, Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджана на основании данного закона, а затем уже вышел из состава СССР. «Таким образом, они принимали лишь те правовые акты, которые соответствовали нормам и принципам международного права. Поэтому сейчас, когда с подачи Азербайджана и посредников формируется мнение, согласно которому надо найти какую-то золотую середину между принципом территориальной целостности и правом наций на самоопределение — это совершенно неправильный подход в отношении НКР, поскольку она имела право на самоопределение, и воспользовалась этим правом», — отметил Саркисян.

Он добавил, что Азербайджанская Республика объявила себя правопреемником Азербайджанской демократической республики 18−20-х годов, а в его состав Карабах не входил вообще. Поэтому, исходя из всего этого, выход из состава Азербайджана, никак не мог нарушить его территориальную целостность. «Я считаю, что любая война, должна закончиться подписанием договора о мире. Сейчас Минская группа ОБСЕ работает над предложениями, пытаясь разрешить конфликт, но таким образом проблема не решается», — сказал политик.

Поэтому, по словам Саркисяна, надо исходить из того, что мирный договор должен быть в виде пакетного решения, и лишь в этом случае можно говорить об урегулировании проблемы. «Еще один аспект, который нам очень мешает — это отсутствие доверия между двумя народами. В нынешних условиях, даже при компромиссе, народы не помирятся. Сейчас надо поднимать порог доверия. Это означает, что нужны новые, конструктивные, реальные контакты между общественностью Армении, НКР и Азербайджана», — добавил Саркисян.

Глава Демпартии считает, что Азербайджану сейчас необходимо наладить прямой контакт с властями и народом НКР. «То, что Алиев сейчас предлагает в виде компромисса — статус автономной республики в составе Азербайджана — это абсолютно нереальная вещь. Это чисто пропагандистский шаг. Надо исходить из того, что вопрос статуса НКР решен путем референдума 1991 года», — отметил Саркисян.

Он добавил, что на протяжении шести лет они по инициативе американской и российской сторон вели переговоры в Снегирях. Переговоры шли между представителями общественности Азербайджана, Армении и НКР.

«У нас были долгие споры и разговоры, и в результате у нас появился документ, который назывался рамочным соглашением. Там были также предложения, но азербайджанская сторона настояла на том, чтобы заголовок был нейтральным. Это рамочное соглашение предполагало как раз все те меры, о которых я говорил. К сожалению, группу, с которой мы согласовали все эти вопросы, изъяли из состава переговорщиков и на следующий этап послали новых людей, которые отказались вообще обсуждать эту тему. То есть сейчас речь идет о том, какую конструктивную позицию займет Азербайджан в вопросе разрешения этой проблемы», — сказал политик.