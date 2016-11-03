Тула, 3 ноября, 2016, 20:35 — ИА Регнум.



Владимир Руднев. Стены Тульского кремля. 1978

В Туле сторонники «Церкви христиан — адвентистов седьмого дня» построили молельный дом в нарушение законодательства РФ. Вместо разрешенного двухэтажного дома в историческом центре города выросло огромное четырехэтажное здание. От сектантов требуют сноса. В противном случае грозят судом и изъятием земельного участка. Расследование истории публикует ИА «SM-News».

В пятистах метрах от Тульского кремля по улице Дзержинского, за управлением ГИБДД по Тульской области и деревьями, в частном секторе появилось отстроенное из нового и гладкого кирпича пятиэтажное нежилое здание. К нему примыкает пристройка немногим выше, с обычными прямоугольными окнами, похожая на гостиницу. Что это за здание — прекрасно осведомлены в городской прокуратуре. Нет, оказывается не гостиница со спортзалом, и даже не маяк. Официально: «земельный участок с разрешенным видом использования для эксплуатации индивидуального жилого дома с надворными постройками, общей площадью 1 227 квадратных метров, и незавершенный строительством объект». Заинтересовались сотрудники правоохранительных органов этим домом потому, что он построен в нарушение законодательства, а используется для «массовых собраний приверженцев «Церкви адвентистов седьмого дня». Обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку сотрудники миссионерского отдела Тульской епархии РПЦ. Массовые собрания (не нарушающие закон «О свободе совести и о религиозных объединениях») проводятся давно. В миссионерском отделе РПЦ добавили, что их руководителем является Александр Анатольевич Гладков — собственник участка и здания. На момент первой прокурорской проверки доля Гладкова в праве собственности на дом составляла 2/3, оставшаяся треть принадлежала религиозной организации «Церковь христиан — адвентистов седьмого дня». В 2009 году городская администрация утвердила градостроительный план, подготовленный по заявлению Гладкова, присвоила участку регистрационный номер и разрешила построить индивидуальный жилой дом. Предельное количество этажей — три. В июле того же года Гладкову выдали разрешение на строительство двухэтажного частного дома, площадью 899,1 кв м. А через пять лет сотрудники прокуратуры констатировали: одна часть здания, действительно, двухэтажная (один этаж цокольный). Только предназначена она, скорее, для концертов, а не проживания. «В зале установлен подиум, имеются колонки, пианино, микрофоны, проектор и другая видео‑ и аудиоаппаратура. В зале имеется около 75 стульев, цветы в горшках. Над дверью в залу имеется табличка «выход», — говорится в ответе прокуратуры Центрального района Тулы за подписью заместителя прокурора района, советника юстиции В. Судариковой. Здание ни по внешнему виду, ни по внутреннему оснащению не соответствует индивидуальному жилому дому. Другая часть — и вовсе четырехэтажная, выше расположены «металлоконструкции стропильной системы с устройством балок под площадки».

5 марта 2014 года возбудили дело об административном правонарушении, затем направили в управление Росреестра по Тульской области. В апреле Гладкова признали виновным. Назначили штраф — 1000 рублей, который он выплатил. Вместе с тем, ему выдали предписание, согласно которому он должен до 1 ноября 2014 года «изменить вид разрешенного использования земельного участка,… предназначенного для эксплуатации индивидуального дома. 25 ноября сотрудники Росреестра провели внеплановую проверку, в ходе которой установили: Гладков нарушение не устранил. Однако 14 ноября он стал единоличным собственником участка. «Церковь христиан — адвентистов седьмого дня» по каким-то причинам из права собственности вышла. Юридически — на основаниях договора купли-продажи. 4 декабря сотрудники Росреестра повторно привлекли Гладкова к ответственности, выписали штраф на 1200 рублей и выдали предписание. Теперь устранить нарушения земельного законодательства один из руководителей сектантов должен до 4 июня 2015 года. Через месяц, 24 декабря, мировой судья Центрального района признал гражданина Гладкова виновным в невыполнении в срок законного предписания органов госнадзора. Назначили наказание в виде штрафа в размере 300 рублей.

17 июня 2015 года — снова внеплановая проверка. И снова без изменений. Штраф. На этот раз уже 10 000 рублей. 1 июля Гладкова сотрудники Росреестра опять привлекли к ответственности. Штраф повысился уже до 12 529 рублей. Теперь устранить нарушения земельного законодательства потребовали до 4 декабря 2015 года. За три дня до истечения срока выполнения предписания Гладков обратился в областное управление Росреестра с просьбой дать еще времени. Объяснение такое: в отношении указанного земельного участка выполняются работы с применением геодезического оборудования с составлением соответствующих документов «и до указанной в предписании даты изменить вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с фактическим использованием не предоставляется возможным». Гладкову пошли навстречу и продлили срок до 4 июля 2016 года. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — ответила в июне 2016 года и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства, старший советник юстиции И. Гостева.

Однако зампрокурора района В. Сударикова уточнила в ответе от 18 июня 2015 года, что Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области вправе обратиться в суд после поступления информации и документов о неисполнении Гладковым предписания, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону. И потребовать изъять земельный участок. К слову, речь идет о 1227 квадратных метрах земли в историческом центре Тулы. Сознательный туляк в сентябре 2016 года обратился в прокуратуру с заявлением, в котором дополнил аргументы о незаконности постройки молельни. Оказывается, земельный участок находится в зоне строгого археологического надзора. Более того, приказом министерства образования и культуры №42 от 25 января 2012 года в список «…объектов культурного наследия памятников археологии Тульской области» внесен исторический культурный слой города Тула XVI—XVIII веков. То есть, взяли под охрану государством. «Спасательные археологические работы не проводились», — утверждает туляк.

Кроме того, не проводилась и экспертиза проектной документации по дому, что нарушает статью 49 Градостроительного кодекса РФ. Фактически, вместо жилого дома на культурном слое земли стоит «молельный дом, в котором регулярно проходят богослужения». Здание — общественное по назначению, а значит, ввод здания в эксплуатацию возможен только после такой экспертизы. Вместе с тем, по мнению обратившегося, органам внутренних дел нужно вынести представление и провести дознание в отношении Гладкова по признакам совершения преступления по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Кстати, ч.1 ст. 243 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн рублей либо 400 часов обязательных работ, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на 3 года.