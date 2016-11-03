Москва, 3 ноября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Голливудский актер Стивен Сигал привязался к России как к родной стране, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Gage Skidmore Стивен Сигал

По словам Сигала, его отец был «чистым» русским, а родственники отца были выходцами из Владивостока. Актер отметил, что имеет родственников в Санкт-Петербурге, Сибири и Белоруссии, а также «невероятно много» друзей в России и прочих республиках бывшего СССР.

Стивен Сигал «крайне благодарен» за предоставленное ему российское гражданство и выразил готовность работать над налаживанием дружеских отношений между Россией и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Стивена Сигала. В документе отмечается: «Принять в гражданство РФ Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США».