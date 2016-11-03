Москва, 3 ноября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Российским пенсионерам, которые продолжают трудовую деятельность, в 2017 году пенсии индексироваться не будут. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду

По итогам заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дроздов заявил, что тем из российских пенсионеров, которые продолжают работать, индексации пенсий в 2017 году не предусмотрено.

«Мы поступаем в рамках действующего законодательства», — подчеркнул Дроздов. Он также добавил, что по расчетам ПФР в 2017 году 9,6 млн российских пенсионеров будут работать.

Стоит отметить, что индексация пенсий работающим пенсионерам отменена с 2016 года.

Тем не менее, когда пенсионер заканчивает трудовую деятельность, его пенсия полностью индексируется.