Москва, 3 ноября, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 3 ноября принял решение о продлении до 8 марта 2017 года срока ареста бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковнику Дмитрию Захарченко, сообщает пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания Захарченко под стражей до 8 марта.

Следствие обосновало свое ходатайство тем, что, хотя обвиняемый и не признал вину в полном объеме, его вина подтверждена показаниями свидетелей и документами, содержащимися в материалах уголовного дела. Кроме того, для завершения предварительного расследования необходимо получить результаты фоноскопических экспертиз, а также назначить другие экспертизы.

Представитель прокуратуры полностью поддержал позицию следствия, хотя Захарченко и его адвокаты настаивали на домашнем аресте и ссылались на плохое состояние здоровья Захарченко.

Напомним, Дмитрий Захарченко обвиняется по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» и «Получение взятки». Расследованием его дела занимается Главное следственное управление СК РФ по Москве.

В результате обысков у высокопоставленного сотрудника МВД были найдены крупные денежные средства на общую сумму в 8,5 млрд рублей.