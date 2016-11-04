Оренбург, 4 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В культурном комплексе «Национальная деревня» Оренбурга сегодня, 4 ноября, отметили День народного единства. Традиционный митинг-концерт собрал тысячи человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tonkosti.ru Русское подворье, Национальная деревня

К жителям и гостям города с поздравлениями обратились первый вице-губернатор — первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин, глава столицы региона Евгений Арапов и другие.

«Сила духа, любовь к Отечеству не раз спасали нашу страну. Так было в период Великой Отечественной войны, так есть и сейчас, когда наша страна противостоит мировому терроризму. Сегодня Россия — уникальное многонациональное государство. Народ России — монолит, вобравший в себя сотни наций и народностей, и каждый народ — часть великого целого, великой нашей России. В нашем единстве была, есть и будет сила нашей Родины. А историческая память — лучшая прививка от национализма, расизма и терроризма! Все мы должны помнить об этом», — заявил Сергей Балыкин.

«С праздником, дорогие друзья! С праздником, дорогие оренбуржцы! Сегодняшний праздник в условиях мировой политической обстановки имеет особенное значение для нашей страны. Но пока мы едины, мы непобедимы!», — сказал Евгений Арапов.

Затем участникам праздника была представлена большая концертная программа. Кроме того, по уже сложившейся традиции граждан угощали горячим пловом и чаем. Все желающие также могли оценить кухни народов, побывав в национальных подворьях, расположенных на территории культурного комплекса.

По предварительным данным, всего в празднике приняли участие порядка четырёх тысяч человек. Среди них — представители партии «Единая Россия», а также члены регионального отделения Общероссийского народного фронта. Всех, кто пришёл сегодня в «Национальную деревню», объединяло чувство единения народов России, чувство гордости за свою страну и за своих великих предков. Впервые в качестве сопредседателя регионального штаба ОНФ в праздновании Дня народного единства приняла участие Татьяна Машковская — начальник ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище».

«День народного единства» — уже стал для нас народным праздником, который проходит не первый год в «Национальной деревне». Это такой музейный комплекс под открытым небом. Состоит из национальных подворий со своими ресторанами, с музеями, которые конечно, тоже будут работать, но будет общая программа подготовленная городом, выступят творческие коллективы. Каждое из подворий приготовило собственный интерактив, на который будет зазывать к себе, пришедших на праздник людей и горожан», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела пресс-службы управления информационной политики правительства Оренбургской области Елена Лапаева.

Касаясь духа праздника, она отметила, что название «День народного единства» уже говорит само за себя. «Это идея народного единства. Уже несколько лет происходит подъем патриотизма, причем такого, внутреннего, натурального, не «квасного» патриотизма, а действительно духа единения людей. И перед лицом общих достижений, которые включают в себя и достижения Оренбурга. Крым и победы на Олимпиадах, конечно, также повлияли на оренбуржцев. И общие угрозы, перед лицом которых сплотились граждане России, в том числе и оренбуржцы, — это и информационные войны, и экономические санкции. Угрозы в Сирии, которые хоть и далеко, но тоже коснулись нас… Но и то, что мы часть Великой страны…», — сказала Елена Лапаева.