Москва, 3 ноября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Накануне, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин пригласил членов правительства для обсуждения хода реализации посланий главы государства Федеральному собранию 2014−2015 годов. В ходе встречи президент отметил, что обсудить необходимо, в первую очередь, социальные вопросы, а экономику и финансы оставить на другой раз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Социальная сфера должна не просто поглощать ресурсы… Они должны тратиться рационально и эффективно», — сказал Путин, выслушав доклады министров.

По его словам, нужно приложить усилия для ликвидации существующих проблем и недочётов, а также не терять темпов реализации.

В первую очередь, президент обратил внимание на проверку работы газовых служб, занимавшихся оказанием помощи пострадавшим в результате инцидентов со взрывом бытового газа в Рязани и в Тюменской области: «Люди опять находятся в очень сложном положении в этой связи. Что вами сделано за последнее время? И потом поговорим о том, что в этой сфере вообще происходит на предмет ужесточения требований к соответствующим структурам, которые занимаются этим видом бизнеса».

В свою очередь, глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в 2016 году отмечается тенденция увеличения количества взрывов, связанных с некачественной подготовкой и неправильной эксплуатацией объектов газового хозяйства: «Отмечаем возрастание потерь в жилых домах и на социально значимых объектах».

Пучков отчитался по ситуации, сложившейся после взрыва бытового газа в Рязани: «В настоящее время люди из жилого дома отселены и размещены в пункте временного размещения, организовано питание, медицинская помощь и поддержка».

Министр отметил, что все необходимые выплаты и компенсации были выплачены, а до 25 декабря повреждённое взрывом здание будет восстановлено. В свою очередь, 11 семей, чьи квартиры пострадали в наибольшей степени, будут переселены в новое жильё.

Глава МЧС не обошёл стороной и инцидент в Тюменской области, в ходе которого, по его словам, пострадали четыре человека, двое из которых находятся в ожоговом центре. Компенсации также выплачены, а семьи, потерявшие жильё, получают новое.

Пучков подчеркнул, что проверка газовых служб и газовых хозяйств по всей России уже осуществляется. Всего было выполнено около 10 тысяч проверок, выявлено более 1800 нарушений. Так, в Рязани были обнаружены 148 объектов с теми или иными недочётами.

Путин поручил разработать перечень единых требований к компаниям, занимающимся поставками газа в дома: «Ряд нарушений, связанных с установкой, эксплуатацией газового оборудования — типичны, носят постоянный характер. Как ни странно, на федеральном уровне нет единых требований к компаниям, которые занимаются обслуживанием внутридомового газового оборудования».

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ответ на слова главы государства отметил, что «для наведения порядка есть законодательная инициатива». Он напомнил, что в первом чтении был принят проект закона по наделению правительства правами по утверждению критериев к компаниям, занимающимся домовым газовым оборудованием, тогда как сейчас эту деятельность может осуществлять кто угодно без определённых документов. Документ в ближайшее время будет рассмотрен парламентариями во втором чтении.

Мень подчеркнул, что подзаконные акты «уже внесены в правительство». Главным требованием будет наличие штатных квалифицированных специалистов и профессионального оборудования. Также жилищным инспекторам будут обязаны предоставить свободный доступ во все жилые помещения для проверки незаконно установленных газовых приборов.

В ответ на это Путин попросил «и администрацию тоже сопроводить эти законы с тем, чтобы они были приняты».

Также с отчётом выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она отчиталась о мероприятиях по увеличению объемов высокотехнологичной медпомощи и совершенствованию защиты прав граждан, застрахованных по ОМС, для получения доступной медицинской помощи.

Министр анонсировала запуск программы sms-оповещения граждан о диспансеризации и вакцинации с 2017 года. Уже с 2018 года будет реализовываться программа повышения ответственности граждан за состояние своего здоровья, «то есть мотивирование каждого гражданина к выполнению рекомендаций врачей».

«И, кроме того, будут внедрены программы по досудебному расследованию различных конфликтных ситуаций и спорных вопросов, фактически — оказанию правовой помощи. Таким образом, мы надеемся, что в течение ближайших 1,5−2 лет будет сформирован эффективный механизм помощи и сопровождения каждого застрахованного в ОМС при получении медицинской помощи», — сказала Скворцова.

Следом за Скворцовой выступала глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По её словам, примерно 30 тысяч пациентов не имеют возможности получить высокотехнологичную медицинскую помощь, а Ингушетия, Хакасия и Калмыкия вообще не получают субвенции по федеральной линии на оказание бесплатной медицинской помощи.

«Очередь за оказанием высокотехнологичной медпомощи пока остается», — посетовала Голикова.

По словам министра, страховые медицинские организации и территориальные органы ОМС за 2015 год заработали более 42 миллиардов рублей, а в 2016 году — уже 38 миллиардов. Но, несмотря на это, по словам Голиковой, качество работы данных структур оставляет желать лучшего.

«Наступает время, когда мы должны предметно подумать по поводу того, какую роль и место терфонды и страховые медицинские организации должны иметь в системе обязательного медицинского страхования. Потому что наличие двух институтов, которые, извините, пожалуйста, за слово, паразитируют на бюджетных деньгах, а иногда и работают в ущерб медицинским организациям, заслуживает достаточно пристального внимания», — прокомментировала Скворцова слова Голиковой.

Учитывая тему встречи, политолог Александр Самохин считает, что одной из ключевых тем послания президента Федеральному собранию в 2016 году станет именно социальная сфера.

«Президент не зря выделил «социалку» в отдельный блок, отодвинув на второй план такие, казалось бы, важные сферы, как экономика и финансы. Проблемы в регионах с оказанием медицинской помощи — да и не только в регионах, а и в крупных городах тоже — по-прежнему существуют. Да, определённые подвижки в этом вопросе есть — вроде бы и министры обращают внимание на проблемы, и региональное руководство бьёт по рукам тем, кто тянется к бюджетным средствам, выделяемым на социальную сферу… Но всё же, факт остаётся фактом — в стране есть проблемы в социальной сфере, которые нужно выжигать калёным железом», — сказал Самохин.

По его словам, в числе прочих важных посланий Федеральному собранию будут и предвыборные обещания «Единой России»: «Не зря Дмитрий Медведев не так давно заявил о необходимости законодательно закрепить обещания «Единой России», данные партией накануне выборов. Более того, ставки были слишком высоки, и власти понимают, что если не стараться выполнить хотя бы большую часть данных партией обещаний, то в следующий выборный цикл традиционный электорат «Единой России» может отвернуться от неё. Тем более что болезненные для страны темы затрагивались как партией, так и президентом неоднократно».

Отметим, что накануне в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин до конца 2016 года выступит с посланием Федеральному собранию.

«[Послание Федеральному собранию] планируется», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.