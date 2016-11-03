Стамбул, Турция, 3 ноября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Реакция канцлера Ангелы Меркель на задержание журналистов в Турции, по мнению шеф-редактора оппозиционной газеты Cumhuriyet Джана Дюндара, недостаточная, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«Я думаю, что она сделала шаг вперёд, но это случилось очень поздно», — говорит Дюндар.

31 октября по крайней мере 13 сотрудников Cumhuriyet были арестованы, среди них — главный редактор, обозреватели и карикатурист.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала действия турецких властей в отношении свободы мнений и прессы «весьма тревожными».