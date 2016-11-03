Москва, 3 ноября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Владимир Путин 3 ноября 2016 года подписал Указ «О присуждении премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2016 года», сообщает официальный сайт главы российского государства.

Флаг России

По предложению Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Владимир Путин постановил присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2016 года почётному председателю Государственного Совета Республики Дагестан и присвоить ему почётное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.

С полным текстом указа можно ознакомиться на официальном сайте президента России.