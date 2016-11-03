Москва, 3 ноября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рабочем порядке встретился с министром культуры Владимиром Мединским, сообщает сайт главы российского государства.

Kremlin.ru Владимир Мединский

В ходе встречи обсуждался ход реализации программы по созданию домов культуры в сельской местности.

Кроме того, Владимир Мединский доложил президенту о создании инновационных центров в городах нашей страны, осуществляемом при поддержке федеральных органов власти.

Напомним, главными проблемами инновационных центров на текущий момент признано отсутствие надежной правовой базы их создания и развития, недостаточная материально-техническая и финансовая поддержка со стороны органов власти различных уровней, а также отсутствие квалифицированных кадров.