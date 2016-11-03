Пальмира, Сирия, 3 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В мартовских боях за освобождение сирийского города Пальмира от террористов погиб Сергей Морозов, бывший помощник депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, сообщает Reuters.

Quim Bahí Колонны Пальмиры

По информации агентства, 38-летний Сергей Морозов погиб 9 марта 2016 года в результате артобстрела его подразделения недалеко от Пальмиры. Уточняется, что Морозов был ранен и умер по дороге в больницу.

Агентство Reuters утверждает, что погибший Сергей Морозов являлся сотрудником некой российской частной военной компании, однако не указывает ни источника этих сведений, ни названия ЧВК.

Депутат российской Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев пояснил российским журналистам, что Сергей Морозов действительно был его другом и помощником, но последние несколько лет они не поддерживали связь. Дегтярев сообщил, что ранее Сергей Морозов воевал в Донбассе в качестве добровольца на стороне ДНР. Депутат уточнил, что профессиональным военным Морозов не был, каким образом он оказался в Сирии, Дегтяреву неизвестно. Он подчеркнул, что Сергей Морозов обладал обостренным чувством справедливости, не терпел лжи и всегда защищал слабых.

Напомним, 27 марта 2016 года вооружённые силы Сирии одержали самую громкую победу с того момента, как им начали оказывать поддержку Воздушно-космические силы (ВКС) России — была наконец-то освобождена Пальмира. Штурму города предшествовало несколько месяцев подготовок — наносились сотни авиа‑ и артиллерийских ударов по позициям так называемого «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ) на подступах и в самой Пальмире, с тяжёлыми боями отвоёвывались господствующие высоты. После того, как все эти «подготовительные работы» были выполнены, сам штурм города продлился всего несколько дней, так как боевики уже были лишены практически всех путей снабжения, их военная техника была уничтожена, а выгодные оборонительные рубежи потеряны.