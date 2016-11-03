Тирасполь, 3 ноября, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Директор Бюро политических исследований «Медиатор» (Тирасполь, Приднестровье) Сергей Широков прокомментировал ИА REGNUM обсуждаемую в последнее время в Тирасполе и Москве возможность силового сценария на президентских выборах в Приднестровье, которые назначены на 11 декабря:

Билдборт

«Избирательная кампания в Приднестровье на этот раз проходит в достаточно острой форме. Это обусловлено, прежде всего, тем, что действующая власть в Приднестровье за пять лет оказалась серьезно дискредитирована. Приднестровское общество разочаровано тем, что абсолютное большинство предвыборных обещаний Евгения Шевчука не выполнено, его окружение подозревают в финансовых хищениях, в Приднестровье разрастается экономический кризис, увеличивается отток населения.

Кроме этого, команда Евгения Шевчука пытается использовать административные методы давления на оппонентов, сопровождая это достаточно агрессивной информационной кампанией. Так, стоит вспомнить о выступлении президента перед сторонниками, и его участившиеся обращения к избирателям, которые воспринимаются обществом, как посылы к возможной эскалации ситуации в республике накануне выборов и вызывают опасения у населения.

Разумеется, это вызывает и ответную реакцию со стороны оппонентов Евгения Шевчука — Верховного Совета Приднестровья и поддерживающих его сил. 2 ноября Верховный Совет принял специальное заявление, в котором выразил обеспокоенность действиями Евгения Шевчука и его команды.

В течение трех последних месяцев полемика между конкурентами становится все более жесткой — и эта тенденция, судя по всему, будет только нарастать — однако, до каких-либо форм силового противостояния дело вряд ли дойдет.

Причина в том, что обе стороны апеллируют к России, выступающей в данном случае в роли арбитра. Только в течении последних двух недель Евгений Шевчук обратился к России с просьбой проконтролировать достоверность списков избирателей, а Верховный Совет направил текст заявления от 2 ноября 2016 высшему руководству Российской Федерации.

Для самой России, при том, что она имеет все необходимые рычаги влияния на власти Приднестровья, негативный сценарий развития событий в Приднестровье серьезно отразился бы на ее международном и региональном имидже. На фоне выборов в Молдове, объявленных местными политиками выбором вектора геополитического развития, и где позиция России имеет важное значение, переход предвыборной борьбы в Приднестровье в прямое противостояние был бы совершенно неприемлемым с точки зрения перспектив влияния России на региональные процессы».