Москва, 3 ноября, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова считает, что заключенного Ильдара Дадин, который заявляет о применении к нему насилия в тюрьме, необходимо перевести в другую колонию. Такое заявление она сделала сегодня, 3 ноября, в эфире телеканала «Россия 24».

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

Напомним, Москалькова сегодня посетила сегежскую колонию №7, в которой отбывает наказания Дадин. Ранее он заявил, что сотрудники колонии применили к нему насилие. Супруга Дадина заявила, что мужа в колонии бьют, пытают и угрожают убить.

Дадин стал первым в России гражданином, который был осужден за систематическое нарушение закона о митингах. Сперва против Дадина были возбуждены пять административных дел. Когда он в шестой раз нарушил законодательство о митингах, против него было возбуждено уголовное дело. Басманны суд Москвы приговорил Дадина к трем годам колонии. Позже срок был сокращен до двух с половиной лет.

Москалькова предложила перевести Дадина в другую колонию. «Всегда будет некое подозрение в необъективности или субъективном подходе к человеку, содержащемуся здесь после таких резонансных заявлений», — пояснила она.