Киев, 3 ноября, 2016, 19:04 — ИА Регнум.



Вадим Чуприна Вадим Новинский в 2015 году в Верховной раде Украины

Генпрокуратура Украины привлекла к уголовной ответственности народного депутата Украины, члена фракции «Оппозиционный блок», известного мецената Русской православной церкви Вадима Новинского. Как сообщает ИА REGNUM, 3 ноября фотокопию о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности опубликовал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В представлении отмечается, что Новинский совместно с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем и правоохранителями незаконно лишили воли архиепископа Драбинко. На тот момент Драбинко занимал должность помощника ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Владимира Сабодана.

«При этом, досудебным расследованием было установлено, что в период с сентября по декабрь 2013 года Новинский Вадим Владиславович, имея статус народного депутата Украины был соучастником при совершении Янковичем В.Ф., Захарченком В.Ю., Коряком В.В. и другими сотрудниками правоохранительных органов г. Киев, преступления против воли, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности», — говорится на первой странице представления ГПУ.

Также Генпрокуратура внесла представление на лишение Новинского депутатской неприкосновенности.

Ранее, Новинский заверял, что у него не было конфликтов с Драбинко.

Справка: в июне 2012 года гражданин России Новинский принял украинское гражданство. Новинский вместе с богатейшим украинским олигархом Ринатом Ахметовым владеет компанией Metinvest BV, которая объединяет активы горно-металлургических предприятий (СКМ Кипр с долей 71,24% и группа «Смарт» Новинского с долей 23.76%).