Махачкала, 3 ноября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Задержанному по уголовному делу в связи с массовым отравлением жителей города Махачкалы генеральному директору ОАО «Махачкалаводоканал» Магомеду Муртазалиеву предъявлено обвинение в совершении преступления. Суд удовлетворил ходатайство следователей и Муртазалиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе для детей в возрасте до 6 лет» возбуждено 28 октября. Вчера, 2 ноября, задержан генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканал».

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По информации следственного ведомства, в период с 27 по 3 ноября в медицинские учреждения города обратились 959 человек. В стационарах находятся около 300 человек, большинство из которых дети.

Как сообщают в Минздраве Дагестана, вспышка кишечной инфекции пошла на спад. За последние сутки число обратившихся к врачам снизилось на 30%.

В Роспотребнадзоре причиной сложившейся ситуации с массовыми отравлениями людей назвали недостаточную очистку воды, поступавшую в краны жителей города. Уровень загрязнения превышал в восемь раз норму. Проблему усугубили длительные проливные дожди и изношенность водопроводных сетей.

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