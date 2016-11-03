Берлин, 3 ноября, 2016, 18:24 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Перед экзаменом

«Хотя Россия переживает сегодня серьезный кризис университетской науки, но не все интеллектуалы приходят почему-то к идее покинуть страну. Хотя наиболее образованные граждане эмигрируют из России в массовом порядке, каждый раз спрашивая, кто из знакомых в ближайшее время, вероятно, соберет чемоданы», пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По мнению издания, для утечки мозгов есть много причин. «После назначения новым министром науки и образования консервативного историка Ольги Васильевой, которая изучала взаимоотношения Русской православной церкви и государства в годы Второй мировой войны, началось активное укрепление патриотизма и насаждение духовных ценностей среди подрастающего поколения. Сама новый министр уже заявила, что она набожный христианин. Кроме того, она подчеркнула, что главным приоритетом возглавляемого ею ведомства станет поощрение школьных учителей, которые справедливо жалуются на свое финансовое положение».

«Министр также дала понять, что видит в сегодняшних школьниках будущих граждан, что позволяет сделать вывод о том, что главной целью обучения министр видит не поощрение развития индивидуальных талантов, а ковку коллектива. Либеральные комментаторы, которые опасаются за светский характер российской системы образования, уже сравнивают нового министра образования с царским сановником графом Сергеем Уваровым, создавшим пропагандистскую формулу: православие, самодержавие, народность», — отмечает газета.

«Декан философского факультета МГУ Владимир Миронов, который женат на немецкой преподавательнице философии, а его взрослые сыновья живут в Германии, считает абсурдным назначение на столь ответственный пост Васильевой, так как раньше она была лишь функционером с весьма ограниченным пространством для маневра. По мнению Миронова, система образования в России находится в кризисе, но в первую очередь, это является результатом усилий по ее реформированию и внедрению Болонского процесса».

«Что же касается сокращения финансирования на преподавательскую, а также на научно-исследовательскую работу, то процессы, происходящие в России, вполне укладываются в логику глобального развития, в соответствии с которой новой университетской системой управляет не профессор, а финансовый инспектор. В России однако проблемы образования объективно усугубляются демографическим спадом и закрытием учебных заведений», добавляет FAZ.