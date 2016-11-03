Санкт-Петербург, 3 ноября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Смольный вряд ли сможет увеличить финансирование стадиона на Крестовском острове в рамках текущих чтений бюджета 2017 года. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали несколько депутатов петербургского парламента.

Gov.spb.ru Стадион «Зенит-Арена»

В частности лидер фракции «эсеров» в Законодательном собрании Алексей Ковалев заметил, что для подобных мер, если в них будет острая необходимость, нужна новая проектно-сметная документация. Напомним, второе чтение петербургского бюджета запланировано на 23 ноября.

«Не думаю, что они сейчас будут что-то давать. В крайнем случае, если будет принято такое решение, пойдут по пути переброски средств с адресной инвестиционной программы, если деньги нужны будут срочно. А потом в весеннюю корректировку это учтут. Если хоть какой-то здравый смысл включить, то сейчас нет никаких оснований для дополнительного финансирования», — сказал Ковалев.

«Но это просто какой-то уже трэш», — прокомментировал депутат от «Справедливой России» ситуацию с выкатным полем стадиона.

Напомним, комиссия FIFA обнаружила в ходе инспекции 31 октября, что вибрация выкатного поля «Зенит-Арены» превышает допустимую. Проблема должна быть устранена до 20 декабря. Вице-премьер Виталий Мутко уже назвал ситуацию «штатной», однако не уточнил, как именно будет устраняться вибрация футбольного поля.

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Тем не менее, по мнению руководителя фракции КПРФ в петербургском ЗакСе Ольги Ходуновой, стадион на Крестовском «звучит достаточно угрожающе» уже на федеральном уровне. «Общественное мнение сформировано, что в Петербурге есть объект, который превратился в притчу во языцех. Этим уже должны заниматься соответствующие органы», — сказала Ходунова.

Именно негативные настроения общественности не позволят Смольному вновь увеличить финансирование арены, полагает она. «Если это и произойдет, то все-таки позже. Уже достаточно средств заложено, чтобы развивать эту тему с четырехкратным увеличением финансирования. Такое решение будет носить негативный характер и говорить о том, что все расчеты сметной стоимости не были подкреплены фактами. Это было бы несвоевременно для власти», — убеждена Ходунова.

Коммунисты полагают, что Смольный недостаточно контролировал финансирование этого объекта, в результате чего оно превысило все «допустимые и недопустимые суммы». «Там нужны меры прокурорского реагирования по расходованию бюджетных денег», — подчеркнула депутат.

Лидер фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева не согласна с коллегами в том, что перебросить средства на объект невозможно в рамках текущих чтений бюджета. «Технически, с точки зрения бюджетной практики, возможно всё, что угодно. Тем более что резервный фонд правительства (Санкт-Петербурга) составляет 9 млрд рублей», — сказала она.

Дмитриева напомнила, что изначально стадион на Крестовском острове выглядел скромным, стандартным проектом, который пережил первую трансформацию в 2008 году. Тогда он обрел и выкатное поле, и раздвижную крышу, и тогда же стоимость арены существенно подскочила.

«Мы решили удивить мир, и финансирование также перекочевало с «Газпрома» на городской бюджет. Изменили проект, причем проверка Счетной палаты, которая проводилась по моему запросу, показала, что для этого не было даже никакого распоряжения или нормативного акта. Чуть ли не устно постановили изменить проект. Затем в 2009 году приехали комиссии FIFA и UEFA, которые выставили свои требования уже в рамках нового проекта», — пояснила Дмитриева, до недавнего времени работавшая депутатом Госдумы.

Дмитриева не удивлена, что у стадиона до сих пор возникают технические проблемы, так как, отмечает она, бывший генеральный подрядчик «Инжтрансстрой-СПб» фактически осуществлял посреднические функции, не имея самостоятельного опыта подобного строительства.

Напомним, стадион, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась, и с предполагаемых изначально 6,7 млрд достигла примерно 40 млрд рублей. После проведения международных соревнований арену передадут в пользование футбольному клубу «Зенит».