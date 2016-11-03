Кострома, 3 ноября, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Музей уникальных кукол и игрушек существует в Костроме с 2013 года силами одного человека — Надежды Шейко, которая сначала собирала кукол у себя дома, а позже, когда коллекции стало тесно, начала работу над музеем. Корреспондент ИА REGNUM побывал в музее и узнал, что японская кукла дарума — это прототип русской матрешки, а в Европе XIX века куклы были по карману далеко не всем и часто изготавливались по заказу как копия своей владелицы.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей уникальных кукол и игрушек в Костроме. Коллекция антикварных кукол

Музей располагается в жилом доме на улице Горной и скромно занимает всего две комнаты. Количество экспонатов точно подсчитать трудно — новые игрушки и куклы прибывают в музей регулярно с аукционов, в том числе и из-за рубежа. Постоянная коллекция насчитывает более двух тысяч экземпляров.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей уникальных кукол и игрушек в Костроме. Антикварные куклы из Франции и Германии

В музее богатая коллекция антикварных кукол — возраст экспонатов начинается с конца XVIII века. Несмотря на отличную сохранность кукол, очень редко в первозданном виде сохраняется их одежда. По словам Надежды Шейко, если для куклы приходится шить новый наряд, в дело идут антикварные ткани.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей уникальных кукол и игрушек в Костроме. Антикварные куклы из Франции, восковая кукла

Многие старинные куклы выглядят для нашего времени непривычно, некоторые посетители и вовсе называют пугающими. Например, кукла-пупс с тремя лицами — таких любили делать в ХIХ веке, когда куклы еще не считались игрушками и приобретались не для забавы. То же самое относится и к восковым куклам — в XIX веке они были популярны, хоть и дорогим, предметом коллекционирования, но по сравнению с современными фарфоровыми и пластмассовыми румяными куклами могут выглядеть жутковато. Среди других материалов, из которых изготовлены редкие куклы, — дерево и даже кожа.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей уникальных кукол и игрушек в Костроме. Куклы из Италии, Германии и Франции

В музее Надежда Шейко собирает не только антикварных европейских кукол, но и игрушки и кукол из XX века, а также современные экспонаты из экзотических стран. В одном из залов есть экспозиция, посвященная еще одному популярному у коллекционеров предмету — плюшевым медведям Тедди.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей уникальных кукол и игрушек в Костроме. Мишки-Тедди

Также в музее собрано все, что «сопутствует» кукольной жизни — действующая модель железной дороги, мебель и аксессуары для кукол и даже целый кукольный дом высотой в человеческий рост. Отдельная гордость музея — это коллекция современных кукол из разных стран — Нидерландов, Японии, Мексики, Испании, с островов Бали, Кипр и Ява, из Тибета.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей уникальных кукол и игрушек в Костроме. Коллекция кукол из разных стран

В музее можно не только посмотреть на диковинные антикварные игрушки, но и предаться ностальгии. В коллекции есть игрушки, массово выпускавшиеся на советских фабриках, а также елочные украшения этого же периода. Сейчас музей живет активной жизнью. Кроме экскурсий там проводятся мастер-классы по изготовлению игрушек и детские праздники.