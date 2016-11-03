Ярославль, 3 ноября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Обильный снегопад не остановил дорожные работы в Ярославле. Подрядчики укладывают асфальт прямо в снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фотографии асфальтировки во время снегопада выкладывают пользователи социальных сетей.

Фото Максима Строганова из группы «Дороги Ярославля» в Facebook Укладка асфальта в снег

В частности, как следует из наглядных материалов, ремонт идет на улице Блюхера в Дзержинском районе Ярославля, на площадке у нового детского сада в Заволжском районе, на улице Рыбинской в Кировском районе.

Ранее руководство города потребовало от дорожных подрядчиков завершить все ремонтные работы к 1 ноября. Вероятно, кто-то не уложился в указанные сроки. При этом ранее мэрия уже была вынуждена оправдываться за действия подрядчиков, укладывавших асфальт во время дождя прямо в лужи.

Дороги, заасфальтированные по первому снегу, приняты также не будут, уверил корреспондента ИА REGNUM директор «Агентства по муниципальному заказу» мэрии Ярославля Денис Зайцев. Он пообещал проверить каждый факт, зафиксированный ярославцами.

«Что касается улицы Рыбинской, то там работает подрядчик, который вовремя завершить работы в рамках муниципального контракта не смог. Еще вчера он не собирался проводить асфальтировку на объекте, и нас не уведомил об изменении своих планов. Мы неоднократно высказывали нарекания к работе этой организации, направили два предписания об исправлении нарушений, неоднократно побуждали к работе. Безусловно, эти работы мы не примем, а к подрядчику будут применены штрафные санкции, в том числе и в рамках банковской гарантии. То же самое и по другим объектам, где будут выявлены подобные нарушения. В последнее время подрядчики распустились, расслабились. Если они думают, что халтура пройдет — ошибаются, не пройдет. Требования к качеству работ жесткие, нарушения технологии быть не должно», — отметил Денис Зайцев.