Калуга, 3 ноября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В Калужской области принимаются меры против заноса возбудителей ящура. Организацию работы по предупреждению заноса возбудителя ящура на территорию региона в связи со вспышкой вируса на молочной ферме во Владимирской области обсудили 3 ноября на внеочередном заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cathy Крупный рогатый скот

По словам заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Калужской области Елены Пыко, 18 октября во Владимирской области был зафиксирован очаг ящура. Заболевание выявлено среди крупного рогатого скота, принадлежащего ООО «ВКВ», расположенного на ферме в селе Вышманово Собинского района. По предписанию Роспотребнадзора крупнейшие торговые сети страны изъяли из оборота молочную продукцию холдинга «Вимм-Билль-Данн», произведенную с 1 по 19 октября на комбинате «Ополье», куда поставлялось молоко с данной фермы.

«Масштабы экономических потерь в случае заноса ящура будут значительно выше, чем при африканской чуме свиней, поскольку восприимчивы к вирусу и крупный рогатый скот, и свиньи, и мелкий рогатый скот. Это обязывает нас принять все необходимые меры по предупреждению заноса вируса на территорию области. Тем более что могут заболеть и люди», — подчеркнула Елена Пыко.

В условиях возможного осложнения ситуации в Калужской области, принимаются дополнительные меры безопасности на постах ДПС, на ярмарках, рынках и несанкционированных местах продажи продукции животного происхождения.

Напомним, ящур — вирусное заболевание животных. Источником инфекции являются больные животные, в том числе те, у кого заболевание находится в инкубационном периоде, и переболевшие, а также сырье, полученное от них. Благоприятствуют распространению вируса во внешней среде низкие температуры, повышенная влажность. Ящуром может также заболеть и человек.