Красноярск, 3 ноября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Семь из десяти исследованных в Федеральном бюджетном учреждении «Красноярский центр стандартизации и метрологии» образцов колбасы вареной «Докторской» не соответствуют требованиям государственных стандартов. Как сообщили ИА REGNUM в учреждении, производители добавляют в мясной продукт животный белок, гелеобразователи, соевый изолят и крахмал, не предусмотренные госстандартом.

Krascsm.ru Докторская колбаса

Для исследования специалисты отобрали пробы с колбасы, произведенной в Красноярском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях, в Мордовии, в Москве. Определялись массовые доли белка и жира, а также содержание в колбасе запрещенных по ГОСТ и рецептуре ингредиентов (гелеобразователи или крахмал).

Также колбасу на вкус, цвет, консистенцию и запах оценивали члены дегустационной комиссии в составе экспертов и специалистов Красноярского ЦСМ, краевых министерств, законодательного собрания, контрольных органов, представители предприятий — производителей колбасы и торговых сетей. Кроме того, впервые к оценке колбасных изделий привлекались и будущие товароведы — студенты Торгово-экономического института Сибирского Федерального университета.

Как сообщила заместитель председателя дегустационной комиссии Надежда Воронкина, в этом году у «Докторской» юбилей — колбасу начали выпускать в Москве 80 лет назад. «Эта колбаса всегда была эталоном качественного продукта с очень строгими требованиями по рецептуре. Не случайно ее назначали в качестве питания для людей с ослабленным здоровьем, в санаторно-курортных учреждениях, в больницах», — рассказала Воронкина.

Krascsm.ru Дегустация докторской колбасы

Однако, как показали исследования, в большинстве случаев производители колбасы нарушают стандарты и рецептуру. В продукт добавляют гелеобразователи, животный белок, крахмал и т.д. И все же эксперты отметили, что впервые за время рейтинговых оценок качество «Докторской» подтвердили сразу три образца. В 2013 году проверку на качество прошли два образца из 11-ти, в 2015 году — один из 13-ти, а в мае 2016 года — ни один из четырех образцов.

«Докторская» колбаса остается предметом пристального внимания Центра стандартизации и метрологии. Связано это с большой долей колбасного фальсификата на рынке. Вот и в этот раз большинство образцов колбасы не имеют никакого основания для того, чтобы называться «Докторской», заявила начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Татьяна Мельник.