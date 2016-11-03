Санкт-Петербург, 3 ноября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Власти Петербурга просят включить полигон опасных химических отходов «Красный Бор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. При этом в Смольном считают некорректным сравнивать полигон под Петербургом с несанкционированной свалкой химических отходов «Черная дыра» в городе Дзержинск Нижегородской области.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный бор»

Сегодня, 3 ноября, в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности северной столицы сообщили, что в адрес Министерства природных ресурсов РФ уже направлены материалы, необходимые для включения полигона «Красный Бор» в упомянутый реестр.

«Эта процедура необходима для рассмотрения возможности финансирования работ на полигоне из федерального бюджета. Это крупнейший в нашей стране объект, на котором накоплено порядка 2 млн тонн опасных отходов. Поэтому для его рекультивации или консервации необходимо выделение средств, в том числе с участием федерального бюджета», — пояснил пользу от включения в реестр врио заместителя председателя комитета по природопользованию Михаил Страхов.

Как сообщается, члены научно-технического экологического совета при комитете, изучающие перспективы рекультивации «Красного Бора», заявили о некорректности сравнения полигона «Красный Бор» с так называемой «Черной дырой».

«Площадь «Черной дыры» — 2,5 га, площадь полигона — это 27 «Черных Дыр» или 67,4 га. Объем отходов в «Черной дыре» — 75 тыс. куб. м, на полигоне порядка 2 000 тыс. куб. метров. Содержание органических и минеральных соединений в жидкой фазе на объекте в Нижегородской области составляет 4%, на объекте в Ленинградской области до 59%. Объем вторично загрязненных грунтов — 750 тыс. куб. метров в «Черной Дыре», 2800 куб. метров на «Красном Бору», — уточнили разницу в природоохранном ведомстве Смольного.

Но главное отличие в том, что в Нижегородской области решено применить термическую переработку накопившихся отходов, а процесс ликвидации накопленного ущерба на полигоне «Красный Бор» исключает сжигание, подчеркивают власти Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Сжигание отходов на полигоне «Красный Бор» обсудят спустя год после отказа

Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

В начале 90-х годов полигон «Красный Бор» был внесен в список «горячих точек» ХЕЛКОМ. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.