Ярославль, 3 ноября, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Ярославля на 2017 год составит 222 млн рублей. Проект бюджета размещен на официальном портале мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Проект не содержит средств областного бюджета, так как бюджет региона еще не принят. Между тем некоторые тенденции его понять можно — они идут в том же русле, что и у бюджета Ярославской области. Так собственные доходы бюджета Ярославля сократятся на 3% по сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года и составят 6,7 млрд рублей.

При этом основной налоговый источник — НДФЛ рассчитан по оптимистичному сценарию — с ростом заработной платы на 6,9%. А вот доходы от продажи городского имущества, напротив, планируются ниже плана 2016 года — 323 млн рублей (план 2016 года — 434 млн), примерно на уровне реального исполнения бюджета в этом году.

В целом падение доходов бюджета в мэрии связывают с некорректной кадастровой оценкой объектов недвижимости и новыми правилами применения оценки земли.

Источником покрытия дефицита городские власти видят новые кредиты — муниципальный долг на 1 января 2018 года достигнет 6,1 млрд рублей, увеличившись на 4%.

В предлагаемом проекте весьма скромно представлена адресная инвестиционная программа города. В ней есть лишь расселение ветхого и аварийного жилья, проектирование Карабулинской развязки, здания муниципального архива, продолжение строительства кладбища, и проектирование и строительство 4 улиц города. Нет ни достройки 3 начатых детских садов, ни других объектов социальной инфраструктуры. Их включение в бюджет будет зависеть от финансирования из бюджета Ярославской области.